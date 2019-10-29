Грузовик переехал сбитого пенсионера в Пензенской области

По данным информагентства, авария произошла на 617-м километре трассы М-5 «Урал». 37-летний водитель минивэна Mercedes-Benz Viano сбил пешехода, после чего по потерпевшему проехалось и малотоннажное авто Renault Master, которым управлял 44-летний мужчина. Пенсионер умер на месте. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. Проводится проверка. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.