17 сентября 2020, 13:59
Грузовик переехал лежащего на дороге мужчину
Грузовик наехал на мужчину, который лежал на проезжей части в Ленинградской области. Об этом сообщило издание Online47.ru со ссылкой на пресс-службу регионального УГИБДД.
ДТП случилось 16 сентября на 440 километре дороги Вологда — Новая Ладога в Тихвинском районе. Водитель грузовика DAF с прицепом утверждает, что не заметил мужчину, потому что тот лежал на дороге и не шевелился.
Пострадавший умер на месте.
Проводится проверка, отметила «Русская планета».