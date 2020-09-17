Грузовик переехал лежащего на дороге мужчину

ДТП случилось 16 сентября на 440 километре дороги Вологда — Новая Ладога в Тихвинском районе. Водитель грузовика DAF с прицепом утверждает, что не заметил мужчину, потому что тот лежал на дороге и не шевелился.

Пострадавший умер на месте.

Проводится проверка, отметила «Русская планета».