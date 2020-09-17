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    17 сентября 2020, 13:59

    Грузовик переехал лежащего на дороге мужчину

    Алена Макаренко

    Грузовик наехал на мужчину, который лежал на проезжей части в Ленинградской области. Об этом сообщило издание Online47.ru со ссылкой на пресс-службу регионального УГИБДД.
    Грузовик переехал лежащего на дороге мужчину

    ДТП случилось 16 сентября на 440 километре дороги Вологда — Новая Ладога в Тихвинском районе. Водитель грузовика DAF с прицепом утверждает, что не заметил мужчину, потому что тот лежал на дороге и не шевелился.

    Пострадавший умер на месте.

    Проводится проверка, отметила «Русская планета».

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