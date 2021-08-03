Грузовик опрокинулся в кювет на ЦКАД и загорелся. Видео

В Подмосковье фура с прицепом съехала с ЦКАД и опрокинулась. Грузовик загорелся. Его водитель погиб, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

Авария произошла днем 3 августа недалеко от Раменского, на 165-м километре ЦКАД. Volvo съехал с дороги и опрокинулся в кювет.

«В результате ДТП водитель погиб. Движение на дороге не перекрыто, обстоятельства устанавливаются», — уточнили в региональном ведомстве.

На кадрах с места происшествия видны расплющенная кабина фуры и полыхающие останки машины.

В ГК «Автодор» объяснили, что грузовик оказался в кювете из-за пробитого колеса.

«Компания „Автодор“ выражает соболезнования родственникам погибшего. Причиной трагедии, предварительно, стало то, что водитель не справился с управлением из-за того, что у него пробило колесо. Обращаемся ко всем автомобилистам и просим вас при выезде на дорогу, прежде чем отправиться в рейс или путешествие, проверять техническое состояние машины. В том числе осмотреть состояние покрышек, чтобы таких трагедий больше не происходило», — сказали «360» в пресс-службе ГК «Автодор».