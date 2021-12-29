Грузовик опрокинулся в бетонную канаву в Сочи

Серьезное ДТП произошло в Сочи на Мамайском перевале 29 декабря. Там грузовик вылетел с трассы и упал в бетонную дождевую канаву. Об этом сообщил «Царьград».

Выяснилось, что автомобилем управлял 43-летний мужчина. Он превысил скорость и наехал на металлическое ограждение. Машина повредила три секции и упала в бетонную дождевую канаву, которая находилась ниже уровня дороги.

Водитель грузовика получил серьезные травмы. Он скончался после госпитализации. Его 53-летний пассажир выжил, его также доставили в медицинское учреждение.