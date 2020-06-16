Грузовик опрокинулся на автобус на трассе в Сочи

«В результате ДТП пассажиры автобуса и оба водителя были доставлены в медицинское учреждение. Точное количество участников и пострадавших устанавливается», — приводит слова ГУ МВД России по Краснодарскому краю «Газета.ru».

Сообщается, что ДТП могло произойти по вине автобуса. Он двигался по встречной полосе во время поворота на Новороссийском шоссе, когда на него опрокинулся грузовик.