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    08 мая 2022, 15:15

    Грузовик опрокинулся и задел легковушку на МКАД

    Источник «360»: грузовик и легковушка столкнулись на МКАД

    Александр Блинов, Алла Морген

    В Москве произошло ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля. Авария произошла на 35-м километре МКАД. Об этом сообщил источник «360».

    На место выслали пожарный кран и психологов. По последним данным, прибыл также вертолет. Обстоятельства выясняются. Движение встряло.

    Источник указал, что столкнулись грузовой Mercedes и легковой Kia. Самосвал вез камни, которыми впоследствии засыпало легковушку. Людей начали доставать из машины. Внутри находились ребенок, водитель и женщина. Ребенка извлекли.

    Пострадали женщина и ребенок. Женщину забрали на вертолете. Водитель в порядке.

    По сообщению в Telegram-канале дептранса Москвы, столкновение произошло на внешней стороне 35-го километра МКАД перед развязкой с улице Поляны. По предварительным данным, водитель грузовика не справился с управлением. Движение осуществляется по одной полосе из шести. Водителям рекомендовали выбирать пути объезда.