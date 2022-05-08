Грузовик опрокинулся и задел легковушку на МКАД

В Москве произошло ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля. Авария произошла на 35-м километре МКАД. Об этом сообщил источник «360».

На место выслали пожарный кран и психологов. По последним данным, прибыл также вертолет. Обстоятельства выясняются. Движение встряло.

Источник указал, что столкнулись грузовой Mercedes и легковой Kia. Самосвал вез камни, которыми впоследствии засыпало легковушку. Людей начали доставать из машины. Внутри находились ребенок, водитель и женщина. Ребенка извлекли.

Пострадали женщина и ребенок. Женщину забрали на вертолете. Водитель в порядке.

По сообщению в Telegram-канале дептранса Москвы, столкновение произошло на внешней стороне 35-го километра МКАД перед развязкой с улице Поляны. По предварительным данным, водитель грузовика не справился с управлением. Движение осуществляется по одной полосе из шести. Водителям рекомендовали выбирать пути объезда.