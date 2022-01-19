Грузовик насмерть задавил женщину в Ростовской области

В Ростовской области водитель грузовой машины насмерть сбил женщину, которая после ДТП вышла из автомобиля. Об этом журналистам rostovgazeta.ru рассказали в УГИБДД региона.

Уточняется, что на трассе М-4 «Дон» водитель Mitsubishi Lancer проигнорировала боковую дистанцию, в результате чего произошло столкновение с грузовиком DAF. По этой причине водители остановились и начали осмотр повреждений.

В это время их сбила проезжающая мимо машина марки Hyundai Accent. В результате травмы получил 36-летний водитель грузовика. Водителя легковушки отбросило под движущийся грузовой автомобиль Volvo. Из-за полученных травм женщина скончалась.