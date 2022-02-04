Грузовик насмерть сбил женщину с коляской на пешеходном переходе в Калининграде

Грузовик сбил женщину с младенцем на пешеходном переходе в Калининграде. В результате аварии мать ребенка скончалась. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по области.

Согласно предварительной информации, ДТП произошло вечером 3 февраля. Грузовик ехал по Московскому проспекту со стороны улицы Литовский вал в направлении улицы 9 Апреля. Он наехал на женщину с ребенком, когда стал поворачивать направо.

За рулем большегруза сидел 47-летний мужчина. В момент аварии женщина с коляской переходила дорогу на зеленый сигнал светофора.

«В результате ДТП пешеход скончалась на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи, ребенок получил телесные повреждения. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа отдела полиции и инспекторы ГИБДД», — сообщили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что женщина успела оттолкнуть от себя коляску с ребенком. Такое действие спасло младенцу жизнь.

«Мы с другом еле-еле остановили этого „таракана“ (грузовик — прим. ред.), который тащил коляску под колесами. Там подъем, он набирал скорость, 20 километров в час ехал стабильно, мы бежали, чтобы догнать его», — рассказал в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» во «ВКонтакте» очевидец.

Сейчас правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства смертельной аварии.