Происшествия 29 апреля 2023, 00:30 Грузовик насмерть сбил велосипедиста в Нижнем Новгороде

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ДТП произошло на улице Стрелковой в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Под колеса грузовика попал велосипедист. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на данные регионального ГИБДД.

Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, 36-летний мужчина ехал на велосипеде по проезжей части. В какой-то момент он нарушил правила ПДД, не справился с управлением и попал под колеса МАЗа. Травмы, полученные велосипедистом, оказались смертельными.