Происшествия 18 марта 2024, 13:24 Грузовик насмерть сбил пешехода на трассе в Свердловской области

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На трассе в Свердловской области произошла смертельная авария с участием грузовика, один человек погиб. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального УГИБДД.

ДТП произошло рано утром в понедельник, 18 марта. Водитель грузовика не заметил 37-летнего пешехода, который шел по середине дороги. На мужчине не было светоотражающих элементов. Большегруз сбил его, от полученных травм пострадавший скончался на месте до приезда медиков. Проводится проверка.

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