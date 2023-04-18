Происшествия 18 апреля 2023, 16:27 Грузовик насмерть сбил пенсионерку в Кургане

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Пожилая женщина попала под колеса грузового автомобиля на улице Куйбышева в Кургане. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на ОГИБДД УМВД России по городу.

По предварительным данным, водитель за рулем большегруза двигался задним ходом для подвоза товаров в магазин. Он не заметил женщину, которая шла по тротуару, и сбил ее.

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От полученных травм пенсионерка скончалась до приезда бригады медиков. Отмечается, что по факту аварии возбуждено уголовное дело.