Грузовик насмерть сбил мужчину в Пензенской области

Пострадавший скончался на месте происшествия. Правоохранители проводят проверку.

В минувшее воскресенье, 13 декабря, в ДТП на трассе, проходящей по территории Республики Татарстан, погиб водитель иномарки. По информации пресс-службы республиканского МВД смертельная авария произошла на четвертом километре автодороги Каменка — Атня.