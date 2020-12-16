16 декабря 2020, 17:00
Грузовик насмерть сбил мужчину в Пензенской области
Водитель грузовика насмерть сбил пешехода на трассе М-5 «Урал» в Пензенской области. Об этом сообщило ИА «Пенза-пресс».
Пострадавший скончался на месте происшествия. Правоохранители проводят проверку.
В минувшее воскресенье, 13 декабря, в ДТП на трассе, проходящей по территории Республики Татарстан, погиб водитель иномарки. По информации пресс-службы республиканского МВД смертельная авария произошла на четвертом километре автодороги Каменка — Атня.