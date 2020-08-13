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    13 августа 2020, 19:18

    Грузовик наехал на 12-летнюю девочку под Петербургом

    Полина Петрова

    Грузовик наехал на 12-летнюю девочку на велосипеде в Приозерском районе на дороге Санкт-Петербург — Сортавала, сообщил «Регион.online» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
    Грузовик наехал на 12-летнюю девочку под Петербургом

    «Около 11:15 10 августа 65-летний водитель в зоне нерегулируемого пешеходного перехода совершил наезд на девочку, пересекавшую проезжую часть», — уточнили в полиции.

    По информации представителей правопорядка, ребенок ехал в школу за книгами к новому учебному году. Пострадавшая скончалась на месте от полученных травм, пишет «Газета.ру».

    В настоящий момент проводится проверка. Устанавливаются причины и детали аварии.

    Новости SMI.FM