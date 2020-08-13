13 августа 2020, 19:18
Грузовик наехал на 12-летнюю девочку под Петербургом
Грузовик наехал на 12-летнюю девочку на велосипеде в Приозерском районе на дороге Санкт-Петербург — Сортавала, сообщил «Регион.online» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Около 11:15 10 августа 65-летний водитель в зоне нерегулируемого пешеходного перехода совершил наезд на девочку, пересекавшую проезжую часть», — уточнили в полиции.
По информации представителей правопорядка, ребенок ехал в школу за книгами к новому учебному году. Пострадавшая скончалась на месте от полученных травм, пишет «Газета.ру».
В настоящий момент проводится проверка. Устанавливаются причины и детали аварии.