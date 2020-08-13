Грузовик наехал на 12-летнюю девочку под Петербургом

«Около 11:15 10 августа 65-летний водитель в зоне нерегулируемого пешеходного перехода совершил наезд на девочку, пересекавшую проезжую часть», — уточнили в полиции.

По информации представителей правопорядка, ребенок ехал в школу за книгами к новому учебному году. Пострадавшая скончалась на месте от полученных травм, пишет «Газета.ру».

В настоящий момент проводится проверка. Устанавливаются причины и детали аварии.