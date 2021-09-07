Грузовик наехал на двух женщин в Барнауле

ДТП с участием КамАЗа произошло на пешеходном переходе в Барнауле. В результате погибли две женщины. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на пресс-служба МВД по Алтайскому краю.

Водитель грузового автомобиля наехал на трех местных жительниц. Двое из них погибли на месте, не дождавшись кареты скорой помощи. Одну из пострадавших успели госпитализировать. На данный момент женщина находится в тяжелом состоянии, однако врачи внимательно следят за состоянием ее здоровья.

Следователи выясняют обстоятельства случившегося. Они пытаются установить личности и возраст женщин. После будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.