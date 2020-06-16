Грузовик на полной скорости влетел в несколько машин под Челябинском. Видео

Жуткое ДТП на трассе М5 «Урал» в Челябинской области. Грузовик на полной скорости влетел в пробку машин, не оставив шансов на спасение. Видео аварии оказалось в распоряжении «360».

На кадрах видно, что автомобили двигаются со скоростью не более пяти километров час, так как едут по единственной полосе, другая часть дороги закрыта на ремонт. Водитель грузовика будто не видит пробку и врезается в колонну, сметая все на своем пути.

За несколько секунд четыре легковушки оказываются смятыми в одну большую груду металла. Остановить движение смог только самосвал, который по массе своей значительно превосходит грузовик.

В итоге в ДТП погибли на месте два человека, еще шестеро — пострадали. Об их состоянии «360» рассказали в пресс-службе губернатора Челябинской области.

«Двое находятся в состоянии средней степени тяжести в районной больнице Катав-Ивановска, двое — на амбулаторном лечении. Еще двоим помощь оказана на месте», — заявили в ведомстве.

Как сообщили «360» в региональном Минздраве, четверо пострадавших — жители Башкирии.

В причинах будет разбираться следствие. Предварительно, у грузовика отказали тормоза.