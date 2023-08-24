Эксклюзив 24 августа 2023, 07:30 Грузовик на МКАД врезался в «газель», пострадал один человек Грузовик на внешней стороне 95-го км МКАД врезался в стоящую «газель»

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На внешней стороне 95-го километра МКАД в районе развязки с Ярославским шоссе произошло столкновение двух авто. Грузовик въехал в «газель», пострадал один человек. Ему оказали допсихологическую помощь, сообщил источник «360».

Авария произошла 24 августа около двух часов ночи. Экстренные службы вызвали к месту столкновения двух грузовиков без возгорания и зажатых людей. Один человек пострадал, но от госпитализации отказался, ему оказали допсихологическую помощь. Специалисты смыли с дороги топливо на площади 10 квадратных метров.

Кадры с места событий показал Дептранс Москвы. «Газель» стояла у обочины с включенным аварийным сигналом, когда в нее врезался грузовик. Службы перекрыли три полосы движения, но после пяти часов утра проезд освободили.

В Ставропольском крае грузовик сбил трех несовершеннолетних спортсменов-велосипедистов, которые возвращались с соревнований. Их тренер ехал впереди.