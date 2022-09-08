Пробка возникла на МКАД из-за аварии с грузовиком в районе Новорижского шоссе | 360°

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Пробка возникла на МКАД из-за аварии с грузовиком в районе Новорижского шоссе

Дептранс Москвы сообщил об аварии с грузовиком на МКАД перед Новорижским шоссе

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Движение по МКАД 8 сентября затруднено из-за аварии на 64-м километре. Грузовик наехал на дорожное ограждение. Перекрыты две полосы из шести, сообщил в своем Telegram-канале департамент транспорта Москвы.

Утром в четверг фура на 64-м километре внешней стороне МКАД перед Новорижским шоссе снизила скорость и развернулась поперек дороги. Она сначала поехала к левому краю, затем к правому и, сделав своеобразный зигзаг, врезалась в ограждение у въезда на парковку вблизи коттеджного поселка.

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«На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняется», — сообщили в  столичном дептрансе.

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Из-за аварии перекрыли две полосы движения из шести.

Департамент транспорты Москвы также предупредил, что трудности с проездом по МКАД есть в районе Волоколамского шоссе, ТТК на Нижегородской эстакаде, а также на Рязанском проспекте и Ленинградском шоссе в сторону центра.

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