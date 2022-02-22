Грузовик «MAN TGA» столкнулся с «Hyundai Getz» в Оренбургской области

На трассе М-5 Урал в Оренбургской области при столкновении легкового автомобиля «Hyundai Getz» и грузовика «MAN TGA» с полуприцепом был травмирован 51-летний водитель первой машины.

Как сообщает 56orb.ru со ссылкой на УГИБДД по региону, по предварительным данным, водитель «Hyundai Getz» пошел на обгон на разрешенном для этого отрезке дороги, но не рассчитал детали маневра и врезался в шедший навстречу грузовик «MAN TGA» с полуприцепом под управлением 33-летнего водителя.

Водителя легкового авто, получившего телесные повреждения, госпитализировали в медучреждение Сорочинска.

Сейчас устанавливаются детали ДТП.