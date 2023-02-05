05 февраля 2023, 11:34
Грузовик коммунальных служб сбил насмерть пенсионерку в Москве
Источник «360»: пенсионерка погибла под колесами грузовика коммунальных служб в Москве
Пожилая женщина погибла под колесами грузовика коммунальных служб на улице Фридриха Энгельса в Москве, сообщил источник «360». По предварительным данным, ЧП произошло в районе дома 32, строение 1.
Машина двигалась задним ходом и совершила наезд на женщину. На место вызвали скорую. Прибывшие медики констатировали смерть пострадавшей, уточнил собеседник «360».
Реклама
Погибшей было около 80 лет. Все обстоятельства случившегося устанавливаются. Официально данные о произошедшем пока не подтвердили.
Реклама
ДТП
Реклама
Реклама