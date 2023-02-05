Эксклюзив 05 февраля 2023, 11:34 Грузовик коммунальных служб сбил насмерть пенсионерку в Москве Источник «360»: пенсионерка погибла под колесами грузовика коммунальных служб в Москве

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Пожилая женщина погибла под колесами грузовика коммунальных служб на улице Фридриха Энгельса в Москве, сообщил источник «360». По предварительным данным, ЧП произошло в районе дома 32, строение 1.

Машина двигалась задним ходом и совершила наезд на женщину. На место вызвали скорую. Прибывшие медики констатировали смерть пострадавшей, уточнил собеседник «360».

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Погибшей было около 80 лет. Все обстоятельства случившегося устанавливаются. Официально данные о произошедшем пока не подтвердили.

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