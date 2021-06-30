Грузовик и туристический автобус столкнулись в Ростовской области

Произошла авария под Ростовом-на-Дону. На трассе М-4 «Дон» столкнулись грузовик и туристический автобус. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на региональное УГИБДД.

По данным ведомства, водитель последнего нарушил безопасную дистанцию, из-за чего и произошло столкновение. В результате травмы получили два человека: второй водитель автобуса и экскурсовод. Пассажиров пересадили на другой автобус и отвезли в ближайшую гостиницу.