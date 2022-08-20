Грузовик и семь машин столкнулись на мосту под Вологдой

Массовое ДТП произошло в Вологодской области. Грузовик и семь машин столкнулись на мосту через Кишемский канал. В результате все транспортные средства загорелись. Один человек погиб, 10 получили травмы. Об этом сообщил губернатор региона Олег Кувшинников в своем Telegram-канале.

Авария случилась на 108-м километре трассы Вологда — Медвежьегорск. По предварительным данным, водитель фуры не справился с управлением.

«Погиб один человек, семеро обратилось за медицинской помощью, трое госпитализированы», — написал Кувшинников.

Экстренные и оперативные службы устраняют последствия аварии. Также на место происшествия отправились две бригады скорой помощи и бригада санитарной авиации. Мост, на котором случилось ДТП, перекрыли в обе стороны, другим машинам приходится совершать объезд.

«Поручил департаменту здравоохранения взять на особый контроль вопрос оказания необходимой помощи пострадавшим», — заключил губернатор.