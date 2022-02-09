Грузовик и несколько легковушек столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве

Массовое ДТП произошло в Москве. На Кутузовском проспекте столкнулись несколько автомобилей. Среди участников аварии есть грузовик.

Транспортные средства, сообщил РЕН ТВ в Telegram-канале, врезались друг в друга рядом с музеем Великой Отечественной войны. По словам очевидцев, столкнулись пять автомобилей.

В столичном главке МЧС уточнили для РИА «Новости», что участниками аварии стали три машины, в том числе и грузовик. Пострадал один человек.

«В районе дома 48 на Кутузовском проспекте произошло ДТП», — пояснил собеседник агентства.

На место происшествия уже прибыли спасатели. Они освободили одного человека, которого зажало в автомобиле в результате столкновения. Разлива топлива нет.

Движение в сторону области, рассказали свидетели случившегося, сильно затруднено.