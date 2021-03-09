Грузовик и минивэн столкнулись в Якутии

В республике Саха случилось ДТП с участием грузовика КамАЗ и минивэна Toyota Hiace. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на пресс-службу регионального ГИБДД.

По данным информагентства, авария произошла на трассе «Лена». Водитель иномарки не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с большегрузом. В результате пострадали две пассажирки Toyota Hiace. Им назначили амбулаторное лечение. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.