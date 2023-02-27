27 февраля 2023, 14:13
Грузовик и легковушка Toyota столкнулись на трассе под Читой
Под Читой произошла авария с участием грузовика и легковушки Toyota Corona. Об этом сообщил «Царьград».
От удара легковушка улетела в кювет. Машина получила серьезные повреждения, сидевшей за рулем женщине потребовалась медицинская помощь. Ее доставили в больницу, врачи оценили состоянии автоледи как среднетяжелое.
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По факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства аварии.
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ДТП
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