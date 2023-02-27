Происшествия 27 февраля 2023, 14:13 Грузовик и легковушка Toyota столкнулись на трассе под Читой

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Под Читой произошла авария с участием грузовика и легковушки Toyota Corona. Об этом сообщил «Царьград».

От удара легковушка улетела в кювет. Машина получила серьезные повреждения, сидевшей за рулем женщине потребовалась медицинская помощь. Ее доставили в больницу, врачи оценили состоянии автоледи как среднетяжелое.

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По факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства аварии.

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