Грузовик и легковушка столкнулись в Подольске | 360°

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Грузовик и легковушка столкнулись в Подольске

Видео: грузовик перевернулся после ДТП с легковушкой на улице Кирова в Подольске

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В Подольске на улице Кирова произошло ДТП. Грузовик столкнулся с легковым автомобилем и перевернулся. По информации «360», никто не пострадал.

Авария произошла утром 4 октября. Два автомобиля столкнулись посреди проезжей части. Грузовик перевернулся на бок со стороны пассажира, легковой автомобиль повредил бампер. Причины ДТП неизвестны, обстоятельства установят специалисты.

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На место выехала полиция и скорая помощь, однако участие медиков не понадобилась — все живы, с травмами тоже никто не обращался.

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