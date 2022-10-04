Грузовик и легковушка столкнулись в Подольске | 360°

Эксклюзив 04 октября 2022, 11:12 Поделиться Telegram

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Viber Грузовик и легковушка столкнулись в Подольске Видео: грузовик перевернулся после ДТП с легковушкой на улице Кирова в Подольске

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В Подольске на улице Кирова произошло ДТП. Грузовик столкнулся с легковым автомобилем и перевернулся. По информации «360», никто не пострадал.

Авария произошла утром 4 октября. Два автомобиля столкнулись посреди проезжей части. Грузовик перевернулся на бок со стороны пассажира, легковой автомобиль повредил бампер. Причины ДТП неизвестны, обстоятельства установят специалисты.

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На место выехала полиция и скорая помощь, однако участие медиков не понадобилась — все живы, с травмами тоже никто не обращался.

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