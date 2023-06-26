Происшествия 26 июня 2023, 17:59 Грузовик и легковушка столкнулись в Новосибирске. Есть погибший и пострадавшие

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ДТП произошло на улице Разъездной в Новосибирске. Там столкнулись грузовик и легковушка. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на данные ГИБДД по региону.

Авария случилась неподалеку от остановки «Клиника Мешалкина». Грузовик Iveco попытался развернуться и врезался в Lada Vesta. В результате водитель легковушки погиб. Трое его пассажиров получили травмы. Пострадавших доставили в больницу. На данный момент сотрудники органов выясняют обстоятельства случившегося.