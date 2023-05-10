Происшествия 10 мая 2023, 18:44 Грузовик и легковушка столкнулись в Иркутской области

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В Иркутской области произошла авария, в результате которой два человека погибли. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональное ГИБДД.

ДТП случилось накануне на 1640-м километре трассы Новосибирск — Иркутск. По предварительным данным, иномарка Camry выехала на встречку, где врезалась в грузовик. 14-летняя девочка и ее 49-летняя мать, которые находились в салоне легковушки, получили смертельные травмы и скончались. Оба водителя остались живы.