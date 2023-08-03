03 августа 2023, 11:42
Грузовик и легковушка столкнулись на трассе на востоке столицы
Грузовик и легковушка столкнулись на МСД в районе Измайлово в Москве
Авария с грузовиком произошла на Московском скоростном диаметре (МСД) в районе Измайлово. В результате ДТП пострадало несколько человек. Разлив топлива не обнаружили. Об этом сообщил источник «360».
О причинах аварии информации не поступало. Место ДТП оградили.
Реклама
Движение в строну шоссе Энтузиастов ограничили. Перекрыто две полосы.
Ранее на севере Москвы 93-летний мужчина пострадал в аварии с двумя иномарками. Они столкнулись в районе дома № 35 по Дмитровскому шоссе в Москве.
ДТП
Москва 2023
Реклама
Реклама