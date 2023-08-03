Эксклюзив 03 августа 2023, 11:42 Грузовик и легковушка столкнулись на трассе на востоке столицы Грузовик и легковушка столкнулись на МСД в районе Измайлово в Москве © РИА Новости / Максим Богодвид

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Авария с грузовиком произошла на Московском скоростном диаметре (МСД) в районе Измайлово. В результате ДТП пострадало несколько человек. Разлив топлива не обнаружили. Об этом сообщил источник «360».

О причинах аварии информации не поступало. Место ДТП оградили.

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