Грузовик и легковушка столкнулись на КАД в Санкт-Петербурге

Подписчики сообщества «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в соцсети «ВКонтакте» сообщили о ДТП на кольцевой автодороге в сторону аэропорта Пулково, перед Мурманским шоссе.

В результате столкновения арендованному автомобилю сильно повредили задний бампер.

Из-за аварии движение на участке дороги затруднилось. По предварительным данным, никто не пострадал.