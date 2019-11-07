  • Грузовик и легковушка столкнулись на КАД в Санкт-Петербурге

    07 ноября 2019, 22:26

    Ирина Нагайникова

    Большегруз протаранил автомобиль каршеринга. Движение на участке кольцевой автодороги затруднено, сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на соцсети.

    Подписчики сообщества «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в соцсети «ВКонтакте» сообщили о ДТП на кольцевой автодороге в сторону аэропорта Пулково, перед Мурманским шоссе.

    В результате столкновения арендованному автомобилю сильно повредили задний бампер.

    Из-за аварии движение на участке дороги затруднилось. По предварительным данным, никто не пострадал.