Грузовик и легковушка столкнулись на башкирской трассе. Один человек погиб

В Башкирии грузовик врезался в иномарку. Жертвой лобового столкновения стал один человек, еще двое пострадали. С различными травмами их госпитализировали.

Авария произошла вечером 22 января на 22-м километре автодороги Улукулево — Кабаково — Суук Чишма, рассказал в Facebook главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов. Участниками ДТП в Кармаскалинском районе стали легковой автомобиль Chevrolet Cruze и ехавший ему навстречу грузовик Shaanxi. Источник фото: Facebook Иномаркой управлял 33-летний местный житель. За рулем грузовика был 34-летний уфимец. Из-за силы удара, уточнил сайт kp.ru, Chevrolet Cruze выкинуло в кювет. Находившийся в ней пассажир погиб на месте. Источник фото: Facebook «Еще двое с различными травмами доставлены в больницу. Начато разбирательство», — уточнил Гильмутдинов. Полицейским предстоит выяснить все обстоятельства и причины аварии.