06 февраля 2020, 13:42
Грузовик и легковушка столкнулись на автодороге Симферополь — Севастополь
В Крыму зафиксировано ДТП с участием грузовика MAN и отечественного авто Lada Kalina, в результате которого три человека погибли. Об этом сообщил «Новый Севастополь» со ссылкой пресс-службу регионального управления МВД.
По данным издания, авария произошла между селом Новенькое и Бахчисараем на дороге Симферополь — Севастополь. Водитель легковушки выехал на встречку, где и вписался в отбойник. Машину откинуло и она врезалась в грузовик, который ехал в сторону Симферополя. Водитель и два пассажира Lada Kalina погибли. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.