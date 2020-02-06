По данным издания, авария произошла между селом Новенькое и Бахчисараем на дороге Симферополь — Севастополь. Водитель легковушки выехал на встречку, где и вписался в отбойник. Машину откинуло и она врезалась в грузовик, который ехал в сторону Симферополя. Водитель и два пассажира Lada Kalina погибли. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.