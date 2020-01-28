28 января 2020, 20:05
Грузовик и легковушка не поделили улицу в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге грузовик протаранил легковой автомобиль. Тот врезался в отбойник и снес столб светофора. Об этом сообщило ИА «Невские новости».
Об инциденте поведали пользователи сообщества «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в соцсети «ВКонтакте».
По словам очевидцев, авария произошла на перекрестке проспекта Славы и улицы Софийской 28 января. Обстоятельства пока не уточняются. Информации о пострадавших нет. Сообщается, что в результате образовалась крупная пробка.