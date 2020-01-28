Грузовик и легковушка не поделили улицу в Санкт-Петербурге

Об инциденте поведали пользователи сообщества «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в соцсети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, авария произошла на перекрестке проспекта Славы и улицы Софийской 28 января. Обстоятельства пока не уточняются. Информации о пострадавших нет. Сообщается, что в результате образовалась крупная пробка.