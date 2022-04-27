Грузовик и иномарка столкнулись на Северном обходе Ростова. Скончались два человека

Во вторник, 26 апреля, на Северном обходе Ростова-на-Дону случилась серьезная авария. Примерно в 17:00 по московскому времени на третьем километре трассы столкнулись легковой автомобиль Daewoo Nexia и грузовик MAN. Два человека, которые находились в салоне легковушки, погибли на месте.

Как пишет rostovgazeta.ru со ссылкой на Госавтоинспекцию Ростовской области, иномарка Daewoo Nexia перестроилась, выехав на полосу встречного движения на разрешенном для таких маневров участке автодороги. При этом она не смогла избежать столкновения с двигавшимся навстречу большегрузом MAN. От серьезного удара в Daewoo Nexia начался пожар — в салоне сгорели водитель и пассажир.

В настоящий момент на месте происшествия работают следователи, пытаясь установить полную картину произошедших на дороге событий.