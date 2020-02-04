Грузовик и автобус столкнулись в Воронежской области. Два человека погибли

По данным информагентства, авария произошла на 655-м километре трассы М-4 «Дон». Водитель автобуса выехал на встречную полосу, где и врезался в грузовик. В результате столкновения два пассажира скончались на месте. Три человека получили травмы и были доставлены в больницу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.