Грузовик-ассенизатор насмерть сбил первоклассницу в Домодедове
Как рассказали в подмосковной полиции, ДТП произошло в 08:25. Местный 25-летний житель за рулем грузовика «ГАЗ» наехал в зоне пешеходного перехода на женщину и ее дочь-первоклассницу. Те переходили дорогу по обозначенному пешеходному переходу.
В результате столкновения семилетняя девочка погибла на месте. Ее мать госпитализировали с травмами, очевидцы говорят, что у нее перелом бедра.
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Водитель с места происшествия скрываться не стал. Против него уже возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности в результате нарушения ПДД. Санкции этой статьи предусматривают лишение свободы на срок до пяти лет.
«Правонарушитель задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса России», — подтвердила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
На месте аварии работают эксперты. Им предстоит выяснить все обстоятельства смертельного ДТП.