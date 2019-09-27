Грузовик-ассенизатор насмерть сбил первоклассницу в Домодедове

Первоклассница погибла под колесами грузовика. Автомобиль «ГАЗ» сбил на пешеходном переходе в подмосковном Домодедове семилетнюю девочку и ее маму. Происшествие случилось возле школы.

Как рассказали в подмосковной полиции, ДТП произошло в 08:25. Местный 25-летний житель за рулем грузовика «ГАЗ» наехал в зоне пешеходного перехода на женщину и ее дочь-первоклассницу. Те переходили дорогу по обозначенному пешеходному переходу.

В результате столкновения семилетняя девочка погибла на месте. Ее мать госпитализировали с травмами, очевидцы говорят, что у нее перелом бедра.

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Водитель с места происшествия скрываться не стал. Против него уже возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности в результате нарушения ПДД. Санкции этой статьи предусматривают лишение свободы на срок до пяти лет.

«Правонарушитель задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса России», — подтвердила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

На месте аварии работают эксперты. Им предстоит выяснить все обстоятельства смертельного ДТП.