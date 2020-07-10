10 июля 2020, 13:45
Грузовик американской армии попал в ДТП в Польше
В Польше американские военные устроили серьезное ДТП. Два американских солдата получили ранения, их госпитализировали. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на зарубежное издание.
Авария произошла в Западно-Поморском воеводстве на дороге между городами Калиш-Поморски и Дравско-Поморске. Там находится полигон и дислоцированы солдаты США.
Армейский грузовик, перевозивший несколько джипов, съехал с холма на высокой скорости, на повороте выскочил на встречную полосу и столкнулся с фурой, после чего оба автомобиля свалились в кювет.