Грузовик американской армии попал в ДТП в Польше

Авария произошла в Западно-Поморском воеводстве на дороге между городами Калиш-Поморски и Дравско-Поморске. Там находится полигон и дислоцированы солдаты США.

Армейский грузовик, перевозивший несколько джипов, съехал с холма на высокой скорости, на повороте выскочил на встречную полосу и столкнулся с фурой, после чего оба автомобиля свалились в кювет.