Грузовичок упал в Яузу на северо-востоке Москвы. Видео спасательной операции

Водитель «газели» утром 14 сентября не справился с управлением и вылетел в реку Яузу в Москве. ДТП произошло на Русаковской набережной.

На место происшествия направили подразделения пожарно-спасательного гарнизона Москвы, в том числе два расчета ПСО №201. Об этом сообщила пресс-служба Пожарно-спасательного центра столицы.

Спасатели помогли водителю выбраться из реки с помощью лестницы, он отказался от медицинской помощи. Искореженный автомобиль вытянули из воды с помощью автокрана. На месте происшествия также работал отряд Центроспаса. Как написала газета «Известия», причиной ЧП стало то, что водитель уснул за рулем.