Происшествия 14 февраля 2023, 16:12 Грузовая «газель» столкнулась с легковушкой в Ставропольском крае. Погибла женщина

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Смертельное ДТП произошло в Ставропольском крае. Там «газель» столкнулась с отечественной легковушкой. Об этом сообщил NewsTracker со ссылкой на данные краевого ГИБДД.

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Авария случилась на трассе Астрахань — Элиста — Ставрополь. Водитель «газели» не справился с управлением, из-за чего автомобиль выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с LADA Granta, которая слетела в кювет. В результате погибла пассажирка легковушки. Водителя и еще двоих пассажиров доставили в медицинское учреждение с травмами. На данный момент сотрудники органов выясняют обстоятельства случившегося.