Происшествия 30 марта 2023, 18:18 Грузовая фура загорелась на трассе в Забайкалье

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Грузовой автомобиль загорелся на федеральной трассе Чита — Хабаровск в Забайкальском крае. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на МЧС региона.

Спасателей вызвал водитель большегруза МАЗ. В короткие сроки сотрудники МЧС прибыли на место происшествия и ликвидировали возгорание.

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Отмечается, что в тушении пожара принимали участие три человека, благодаря их слаженным действиям удалось сохранить кузов грузовой фуры.