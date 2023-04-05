Происшествия 05 апреля 2023, 17:41 Грузовая фура упала в реку после ДТП в Хабаровске

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Столкновение грузового автомобиля и легковой машины произошло на трассе в Хабаровске. В результате ДТП большегруз пробил ограждение и упал в реку, сообщил сайт «Политика сегодня».

По предварительным данным, водитель за рулем внедорожника Lexus выехал на встречную полосу, где столкнулся с большегрузом. От удара грузовик откинуло, после чего машина упала в реку.

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Отмечается, что информации о пострадавших в ДТП в настоящий момент нет.