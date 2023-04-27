Происшествия 27 апреля 2023, 22:51 Грузоподъемный крюк упал на голову рабочему завода в Челябинске

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Рабочий Челябинского опытного механического завода погиб после того, как ему на голову упал грузоподъемный крюк. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России по региону.

ЧП произошло еще 25 апреля в Калининском районе. По предварительным данным, рабочий нарушил правила техники безопасности. В результате крюк упал ему на голову. Мужчина получил серьезные травмы, от которых скончался в больнице.