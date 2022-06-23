Грузопассажирский УАЗ с газовым баллоном в салоне загорелся в ЯНАО

Пожар произошел в Надыме 23 июня. Там загорелся грузопассажирский УАЗ с газовым баллоном в салоне. Об этом сообщил «Север-Пресс» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.

Возгорание случилось рядом с домом № 22 на улице Комсомольская. Информация о нем поступила около 12 часов дня. К моменту прибытия пожарных пламя полностью охватило автомобиль. В тушении приняли участие семь человек личного состава, а также две единицы спецтехники. Информации о пострадавших не поступало.