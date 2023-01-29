Происшествия 29 января 2023, 19:43 Грузины вышли на забастовку против работы иностранных тренеров на горнолыжном курорте в Гудаури «Подъем»: грузины протестуют против работы российских инструкторов на курорте в Гудаури РИА «Новости»

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В Грузии жители заблокировали канатную дорогу в знак протеста. Как стало известно изданию «Подъем», одной из причин стало недовольство местными работой иностранных, в том числе российских, инструкторов на горнолыжном курорте в Гудаури.

Сообщается, что забастовка прошла мирно — протестующие перекрыли один подъемник, но другой работал.

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Ранее в сети появилась информация, что тренеры из России, Белоруссии, Украины и Австрии пожаловались на ущемление в работе — на этом курорте местные инструкторы запрещали им брать клиентов на обучение и угрожали расправой. Такая ситуация сложилась из-за снижения турпотока в связи с малоснежной зимой.

Сами участники сегодняшней забастовки заявили, что выступали не против иностранцев — они требовали разрешения на полеты парапланов, но случайно затронули тему нелегалов.

«Иностранцев никто не трогает и близко. Что-то было про нелегальных инструкторов со всего мира, там не имеются в виду ни россияне, ни украинцы, а те, кто без закона работают. Но не против никаких стран», — сказал один из местных тренеров.