29 января 2023, 19:43
Грузины вышли на забастовку против работы иностранных тренеров на горнолыжном курорте в Гудаури
«Подъем»: грузины протестуют против работы российских инструкторов на курорте в Гудаури
В Грузии жители заблокировали канатную дорогу в знак протеста. Как стало известно изданию «Подъем», одной из причин стало недовольство местными работой иностранных, в том числе российских, инструкторов на горнолыжном курорте в Гудаури.
Сообщается, что забастовка прошла мирно — протестующие перекрыли один подъемник, но другой работал.
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Ранее в сети появилась информация, что тренеры из России, Белоруссии, Украины и Австрии пожаловались на ущемление в работе — на этом курорте местные инструкторы запрещали им брать клиентов на обучение и угрожали расправой. Такая ситуация сложилась из-за снижения турпотока в связи с малоснежной зимой.
Сами участники сегодняшней забастовки заявили, что выступали не против иностранцев — они требовали разрешения на полеты парапланов, но случайно затронули тему нелегалов.
«Иностранцев никто не трогает и близко. Что-то было про нелегальных инструкторов со всего мира, там не имеются в виду ни россияне, ни украинцы, а те, кто без закона работают. Но не против никаких стран», — сказал один из местных тренеров.
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