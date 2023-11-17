Эксклюзив 17 ноября 2023, 06:29 Груженый землей самосвал перевернулся на юге Москвы Грузовик перевернулся в районе Каширского шоссе, пострадал один человек РИА «Новости»

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Утром 17 ноября на юге Москвы в Московоречье-Сабурово перевернулся груженый землей самосвал. Один человек получил травму ноги, сообщил источник «360».

Авария произошла на Юго-Восточной хорде над Каширским шоссе, вызов в экстренные службы поступил в 05:38. Груженый землей самосвал MAN перевернулся на бок, произошел разлив топлива. Пострадал один человек. Медики диагностировали у него травму ноги.

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UPD: информация о пострадавшем и разливе топлива не подтвердилась. Для устранения последствий к месту ДТП отправили пожарный кран.

В Приморье на обледенелой трассе попал в аварию школьный автобус. Водитель не справился с управлением, машина съехала в кювет и перевернулась. Из 14 находившихся в салоне детей пострадали восемь, из них троих отправили на амбулаторное лечение. Следком возбудил уголовное дело. Водитель рассказал «360», что дорогу в Надеждинском районе часто оставляли не чищенной. По его словам, коркой льда покрылась даже обочина.