13 февраля 2024, 09:28
Груженный снегом КамАЗ загорелся в Екатеринбурге
КамАЗ со снегом загорелся на ходу в Екатеринбурге
В Екатеринбурге на ходу загорелся КамАЗ. Об этом сообщил сайт Е1.RU.
Грузовая машина ехала в сторону Свердловской ТЭЦ. КамАЗ вез снег, предположительно, на полигон. ДТП попало на видео. Судя по разлетевшимся в Сети кадрам, машина на ходу начинает полыхать.
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Очевидцы, заметившие ЧП, пытались предупредить водителя грузовика.
«Горишь! Горишь!» — кричал мужчина за кадром.
Собеседник издания отметил, что водитель так и не остановился. В конечном итоге машина свернула на полигон.
Еще одно ДТП произошло на 137-м километре трассы Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов. По данным региональной пресс-службы Госавтоинспекции, на дороге столкнулись легковушка «Лада Гранта» и грузовой автомобиль Scania. Что стало причиной аварии, пока неизвестно. Судя по фотографиям, кабину грузовика вывернуло в сторону.
Водитель и пассажир легковушки получили тяжелые травмы. Они скончались, сотрудники экстренных служб извлекали их из искореженного автомобиля.
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