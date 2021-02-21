Груженный снегом КамАЗ в Омске сбил столб, который рухнул на дорожного рабочего

Во время уборки снега в Омске водитель КамАЗа не справился с управлением и сбил опору ЛЭП. Столб упал на дорогу и задел рабочего. Мужчину с травмами отвезли в больницу. Об этом сообщила ГИБДД по региону на своей странице во «ВКонтакте».

Источник фото: официальная страница УГИБДД УМВД России по Омской области во «ВКонтакте»

«Водитель автомобиля КамАЗ <…>, двигаясь по улице Сухой пролет не справился с управлением, допустил наезд на препятствие (опора ЛЭП), после чего опора упала на проезжую часть, задев дорожного рабочего», — говорится в сообщении ГИБДД.

По данным полиции, пострадавшего 1967 года рождения отвезли в больницу. ГИБДД начала проверку обстоятельств ДТП, чтобы выяснить причины произошедшего. Информации о состоянии рабочего нет.

Авария произошла 21 февраля в 00:30 по местному времени (21:30 20 февраля по Москве)