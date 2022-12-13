Происшествия 13 декабря 2022, 15:24 Грузчики угрожали жительнице Екатеринбурга сбросить ее вещи с четвертого этажа

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В отдел полиции Верх-Исетского района Екатеринбурга обратилась женщина, которая рассказала, что бригада грузчиков угрожала сбросить ее вещи с четвертого этажа, после того как она отказалась платить сумму, в 10 раз превышающую изначально оговоренную. Об этом написал сайт e1.ru.

Рабочие во время конфликта с женщиной заперли входную дверь в квартиру и угрожали сбросить ее вещи из окна. В какой-то момент один из грузчиков сильно сжал запястье горожанки, отчего у той образовался синяк, сообщил tagilcity.ru.

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После того, как рабочие удалились, пострадавшая написала заявление в правоохранительные органы.

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