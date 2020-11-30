Грузчики обматерили собаку в аэропорту Сочи. За это хозяева потребовали их уволить

Хозяева пса по кличке Харпо пожаловались на жестокое обращение с животным в аэропорту Сочи. Грузчики провоцировали собаку и обматерили ее, владельцы пса требуют уволить их.

В социальной сети Instagram появилось видео, записанное внутри клетки с собакой по кличке Харпо. Хозяева установили камеру, чтобы проверить, как пес долетит из Сочи в Санкт-Петербург.

«Мы попрощались с Харпо, я оставила ему вкусняшку, он спокойно начал ее грызть. Я была рада, что он был такой спокойный», — написала хозяйка собаки.

Оказалось, что в аэропорту вылета пса начали провоцировать грузчики. Они обматерили собаку, а также имитировали лай, чтобы животное им ответило.

Когда хозяева посмотрели видео со скрытой камеры, они сразу обратились в аэропорт Сочи, чтобы пожаловаться на действия персонала. Они призвали добиваться увольнения грузчика, который обижал беззащитное животное. Также владелица пса написала, что необходимо установить камеры, которые бы показывали, что происходит с питомцами, когда их забирают в аэропорту.

В комментариях к записи не все поддержали хозяев собаки. Некоторые пользователи отметили, что пса не трогали, не доставали из переноски, а увольнение — слишком жесткое наказание для грузчика. Кроме того, пользователи обратили внимание на то, что в клетке слишком много предметов, которые пес мог начать жевать. А в самолете ему бы никто не помог.