Эксклюзив 01 декабря 2023, 22:07 Грузчика в Москве насмерть придавило шкафом Грузчика в Москве насмерть придавило шкафом при разгрузке фуры Freepik

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В Москве мужчину придавило шкафом управления подстанцией, когда тот разгружал фуру. Как сообщил источник «360», спасти пострадавшего не удалось

Несчастный случай произошел в районе Перово на 1-й Владимирской улице. Туда вызвали бригаду медиков, но мужчина умер до их приезда.

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Ранее в Москве погиб рабочий на строительном объекте на улице Вильгельма Пика. Мужчина упал с высоты и получил несовместимые с жизнью травмы. Столичная прокуратура взяла происшествие под контроль. По неуточненной информации, ЧП случилось из-за несоблюдения мер безопасности.

В октябре на юго-западе столицы водитель застрял между двумя машинами. Он пытался остановить автомобиль, в котором не сработал стояночный тормоз. Транспорт «слетел» с ручника и поехал в сторону другой машины. Шофер хотел остановить авто, но его зажало.