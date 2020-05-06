06 мая 2020, 12:23
Грузчик устроил погром в магазине после увольнения
Бывший грузчик магазина в городе Таштагол Кемеровской области лишился работы. В качестве мести он разгромил супермаркет. Об этом сообщил «КузПресс».
По информации «ПолитЭксперта», экс-работник устроил скандал и разрушил витрину с алкогольными напитками. Сотрудники магазина пытались успокоить его, но пришлось обратиться за помощью к правоохранительным органам. На место инцидента прибыла полиция и экипаж вневедомственной охраны Росгвардии.
Позже выяснилось, что на момент происшествия мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Он признался, что своими действиями хотел отомстить за увольнение.