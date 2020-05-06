Грузчик устроил погром в магазине после увольнения

По информации «ПолитЭксперта», экс-работник устроил скандал и разрушил витрину с алкогольными напитками. Сотрудники магазина пытались успокоить его, но пришлось обратиться за помощью к правоохранительным органам. На место инцидента прибыла полиция и экипаж вневедомственной охраны Росгвардии.

Позже выяснилось, что на момент происшествия мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Он признался, что своими действиями хотел отомстить за увольнение.